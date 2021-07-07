Son dakika haber... AGİT PA Genel Kurulu'nda Müslüman düşmanlığıyla mücadeleyi de kapsayan karar tasarısı onaylandı

Son dakika haberine göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, AGİT PA Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye ve Azerbaycan'ın çabalarıyla Müslüman düşmanlığıyla mücadeleyi de içeren bir karar tasarının geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, AGİT PA Genel Kurul Toplantısı'nda, Türkiye ve Azerbaycan'ın çabalarıyla Müslüman düşmanlığıyla mücadeleyi de içeren bir karar tasarının geçirilmesini sağladıklarını söyledi.

AGİT PA Türk Grubu Başkanı Altınok, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen AGİT PA Genel Kurul Toplantısı'ndaki temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Altınok, iki gün süren genel kurulda farklı diplomatlarla bir araya gelerek yoğun diplomasi trafiği yaşadıklarını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yapılan toplantının salgından kurtulmak için verilen mücadelede kaydedilmiş önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Toplantıda AGİT PA'da bir yıl süresince başkanlık edecek ekibin seçildiğini belirterek Türkiye'nin de desteklediği Kazak parlamenterin, yeni başkan yardımcılarından biri olduğu bilgisini paylaştı.

Başkan Altınok, bu hususta Azerbaycanlı parlamenterlerle iş birliği içinde hareket etiklerini dile getirerek söz konusu seçimlerin yanı sıra kurulun acil gündem maddeleri çerçevesinde çeşitli önerilerin de görüşüldüğüne değindi.

ABD'li bir parlamenterin antisemitizm ve yabancı karşıtlığına yönelik sunduğu önergeye ilişkin Azerbaycan'la sergiledikleri ortak tutuma dikkati çeken Altınok, söz konusu önergede İslam karşıtlığıyla mücadeleye yönelik bir ifadenin bulunmaması ve soykırım kelimesinin farklı anlaşılmaya yol açacak şekilde kullanılmış olmasına itiraz ettiklerini anlattı.

Altınok, söz konusu önergeye ilişkin ABD'li parlamenterin iş birliği, Türk ve Azeri parlamenterlerin çekincelerinin kurul tarafından dikkate alınmasıyla önerge metnin değiştirildiğini aktararak şöyle devam etti:

"Metnin içerisinde Müslüman düşmanlığı ile mücadele cümlelerini yerleştirdik. Soykırımla alakalı yanlış anlaşılabilecek ifadeleri çıkardık. Gerçekten Türkiye ve İslam dünyasının arzu ettiği şekilde bir karar tasarısının genel kuruldan geçmesini sağladık."

Genel kurulda Ankara-Bakü iş birliği

Söz konusu teklife kimsenin itiraz etmediği tasarının, bütün parlamenterlerin ortak kararıyla kuruldan geçtiğini anlatan Altınok, bu hususta Azerbaycan ve Türkiye'nin güzel bir iş birliği örneği sergilediğini, değişmiş taslağın genel kuruldan geçirilmesinin, bu toplantı için en önemli başarılardan biri olduğunu nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisine tepki

Öte yandan toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcisinin Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunduğu belirten Altınok, yaşananları şöyle anlattı:

"Türkiye ve Cumhurbaşkanımıza yönelik suçlamalarına çok sert bir şekilde müdahalede bulundum. Benim müdahalemden sonra o hanımefendi benim sözlerimden çok mutlu olmadı ve tekrar söz almak isteğince, çok sert bir şekilde müdahale ettim. Tekrar söz hakkı verirseniz benim bunlara vereceğim cevapların sonu gelmeyecek, ne kadar söz hakkı verirseniz, o kadar cevap vereceğim diye sert bir şekilde toplantıyı yöneten yöneticilere müdahalede bulundum ve bir daha söz hakkı vermediler."

Türkiye'nin Kıbrıs politikasıyla alakalı görüş, tavır ve tepkilerinin ne olabileceğini de bu vesileyle muhataplarına gösterilmiş olduklarını belirten Altınok, toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan hem Türkiye'nin AGİT misyonuna hem de Viyana Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Altınok, "Uluslararası platformlarda Türkiye'nin bizim görev sahamızla alakalı tezlerini her alanda savunmaya ve muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz. Türkiye'yle alakalı olumsuz algıları olanlara da hem diplomatik yöntemlerle hem de kendi kişisel gayret ve çabalarımızla onların fikirlerini olumlu yönde değiştirmenin gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin AGİT ya da farkı platformlarla ilişkilerinde parlamenterlerin yoğun bir gayret gösterdiğine işaret eden Altınok, özellikle yurt dışında iktidar ve muhalefet milletvekillerinin siyasi ayrım gözetmeden "tek önceliğinin Türkiye olduğu algısıyla" yurt dışında Türkiye'nin menfaatlerini ortak çabayla savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan