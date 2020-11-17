Son dakika haber! Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.
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Son dakika haber! Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

17.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 17.11.2020 20:30
Son dakika haber! Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Gelen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 657 oldu, son 24 saatte 2 bin 688 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 359 bin 63'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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