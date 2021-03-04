Son dakika haber! Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.

Edinilen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.