Son dakika haber! Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
04.03.2021 21:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:33
Edinilen son dakika haberine göre Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1220 oldu, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü