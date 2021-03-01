Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
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Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

01.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:13
Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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