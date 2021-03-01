Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
01.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:13
Son dakika haberleri... Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1215 oldu, 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal