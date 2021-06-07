Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.