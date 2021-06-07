Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Hazal Kaya Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 1060 oldu, 6 bin 576 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 167 bin 350'ye yükseldi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:38:53. #1.16#

title