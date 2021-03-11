Son dakika haber! Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.
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Son dakika haber! Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

11.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 20:42
Son dakika haber! Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Gelen son dakika haberlerine göre Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Ağır hasta 1310 oldu, 9 bin 231 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 659 bin 93'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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