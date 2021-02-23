Son dakika haber! Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.
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Son dakika haber! Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

23.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:57
Son dakika haber! Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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