Son dakika haber! Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.