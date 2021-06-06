Son dakika haber: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Son dakika haber: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Kenan Doğulu Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:57:21. #1.14#

title