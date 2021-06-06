Son dakika haber: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.

Son dakika gündem haberi: Ağır 1096 hasta oldu, 6 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 160 bin 774'e yükseldi.