Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

AA / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kediyi ağaçtan indirdi.

Yaklaşık 3 gündür kedisinin kayıp olduğunu belirten Ruhat Hamza Dinç,"Kedimizi ağaçta gören komşularımız bize haber verdi.

Biz de hemen itfaiyeyi aradık. Sağ olsun geldiler ve kedimizi kurtardılar." dedi.

Kurtarılan kedi sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri
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