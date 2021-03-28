Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı
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Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Son dakika haberine göre Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında öldürülmüş olarak bulunan 8 aylık hamile 21 yaşındaki İslim Ahmed son yolculuğuna uğurlandı.

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yol kenarında öldürülmüş olarak bulunan 8 aylık hamile 21 yaşındaki İslim Ahmed son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta ağabeyi B.A., tarafından bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu İslim Ahmed'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından alındı. Ceyhan Asri Mezarlığı'na getirilen İslim'in tabutunu Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekipleri taşıyarak dua okudu. Musalla taşına konulan kadının cenaze namazını belediye ekipleri kıldı.

Kılınan namazın ardından yeni mezarlığa götürülen İslim Ahmed, anne ve babasının gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninde konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Bugün burada büyük bir üzüntü içerisindeyiz, genç bir kızımız vahşice katledildi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Hayatının baharında yine genç bir kadın öldürüldü. Diyecek söz bulamıyoruz, artık bunların son bulması lazım" dedi. - ADANA

Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı
Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı
Son dakika haber | Ağabeyinin öldürdüğü hamile kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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