Son dakika haber | Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
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Son dakika haber | Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi.

Son dakika haber | Ağabeyi kaza geçirdi, olay yerine gelen kardeşi yedek lastiği almaya çalıştı
19.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 19.07.2020 02:10

ANTALYA'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Elciler yönetimindeki 07 PY 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil ters şekilde durabildi. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olan sürücü Mustafa Elciler, yara almazken, çevredekiler duruma hemen müdahale ederek sürücüyü dışarıya çıkardı. Mustafa Elciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

YEDEK LASTİĞİ ALMAYA ÇALIŞTI

Kazanın ardından olay yerine gelen sürücünün ismi öğrenilemeyen kardeşi ise takla atan otomobilden kaybolacağı gerekçesiyle yedek lastiği almaya çalıştı. Trafik polislerinin ikazıyla lastiği yerine bırakan kişi, kaza yerinden uzaklaştı.

'KURTULDUĞUNA ŞÜKRETSİN'Önlerinde ilerleyen otomobilin trafikte hızlı şekilde seyrettiğini iddia eden görgü tanığı Ahmet Özdemir, "Araç hemen önümde refüje çarparak takla attı. Kurtulduğuna şükretsin. Çünkü çok büyük bir kaza geçirdi. Kazayı görünce hemen yardımcı olduk. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra aracın kontağını kapattık. Sürücünün durumu iyi, burnu bile kanamadı. Allah korudu" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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