Son dakika haber... Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberi... Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
10.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 10:42
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Karkas et
|HTS
|25,00
|40,00
|Kırık buğday
|HTS
|1,35
|1,40
|Buğday
|HMS
|1,60
|1,95
|Arpa
|HMS
|1,27
|1,27
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Kaynak: AA