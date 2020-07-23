Son dakika haber... Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberi: Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
23.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:02
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 45 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|45,00
|45,00
|Buğday
|HMS
|1,46
|1,81
|Arpa
|HMS
|1,27
|1,52
|Sarı Haşhaş
|HMS
|18,00
|18,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Kaynak: AA