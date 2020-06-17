Son dakika haber | Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 102 liradan satıldı.
17.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:26
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 102 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|44,00
|102,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|39,50
|Ayçiçek Yağı
|HTS
|7,36
|8,05
|Fındık Yağı
|HTS
|14,00
|14,00
Kaynak: AA