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Son dakika haber | Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 102 liradan satıldı.

Son dakika haber | Afyonkarahisar Ticaret Borsası
17.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:26

Afyonkarahisar Ticaret Borsasında (ATB) kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 102 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

 Satış şekli

 En düşük (TL)

 En yüksek (TL)
Kemiksiz et

 HTS

 44,00

 102,00
Karkas et

 HTS

 24,00

 39,50
Ayçiçek Yağı

 HTS

 7,36

 8,05
Fındık Yağı

 HTS

 14,00

 14,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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