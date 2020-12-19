Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
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Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:19

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla, Afyonkarahisar'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik sürüyor.

Kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Vatandaşların büyük bir bölümünün de kısıtlamaya uydukları gözlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında araç ve vatandaşlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediyor.

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı
Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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