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Son dakika haber! Afyonkarahisar polisinden sokak satıcılarına operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Afyonkarahisar polisinden sokak satıcılarına operasyon

Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Karşıyaka Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde iki aracın içindeki şahıslar üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 229 adet sentetik ecza, 3 fişek halinde 1.36 gram metanfetamin, 3,92 esrar, 2 fişek halinde 0.48 gram tespit edilemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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