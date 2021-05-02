Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: "Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız"

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar İl Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.