Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: "Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız"
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Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: "Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar İl Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar İl Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: 'Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız'
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: 'Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız'
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: 'Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız'
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Kasapoğlu: 'Afyon'un gençlik ve spor yatırımlarındaki seviyesini çok daha farklı noktalara taşıyacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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