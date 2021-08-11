Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)
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Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir polis memuru, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp hayatına son verdi.

Afyonkarahisar'da bir polis memuru, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan polis memuru, boşanmak üzere olduğu, iki çocuğuyla babasının evine yerleşen eşi ile konuşmak için kayınpederinin Örnekevleri Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu polis memuru, üzerindeki silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu.

İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederini de silahla vurdu.

Polis memuru, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun kayınvalidesi de kurtarılamadı.

Çiftinin çocukları emniyete götürüldü.

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)
Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp, intihar etti
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp, intihar etti
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