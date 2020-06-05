Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR Hayvan otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan baba- oğul tutuklandı Son dakika haberi... Hayvan otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan baba- oğul tutuklandıAFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışmada Muhammed Koca'nın (22) ölümüne, Abdil Koca'nın (48) da yaralanmasına neden olan Ahmet B. (43) ve oğlu Recep B. (19) tutuklandı.

Hayvan otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan baba- oğul tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, hayvan otlatma yüzünden çıkan tartışmada Muhammed Koca'nın (22) ölümüne, Abdil Koca'nın (48) da yaralanmasına neden olan Ahmet B. (43) ve oğlu Recep B. (19) tutuklandı.

Olay, 5 Haziran'da saat 18.30 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinin Dolavı mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatan Abdil Koca ile Ahmet B., Ramazan B. ve ve Recep B. (19) arasında sürülerin çeşmeden su içmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Motosikletiyle babasına yemek getiren Muhammed Koca da olay yerine geldiğinde kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında Recep B. yanlarında bulunan tüfekle Abdil Koca ve oğlu Muhammed Koca'ya ateş açtı. Abdil Koca ve Muhammed Koca yaralanırken, 3 kişi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göğsünden ve başından vurulan Muhammed Koca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Abdil Koca, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Recep B. ile Ahmet B. tutuklanırken, Ramazan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA