Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası
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Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası

Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası
21.09.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:34

AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetleri'nde görevli çiftte koronavirüs tespit edildi. Bu çiftle temaslı olan görevli 1 kişinin de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine 3 kişi ve temaslı olduğu belirlenen 13 kişinin, evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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