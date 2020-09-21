Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetleri'nde görevli çiftte koronavirüs tespit edildi. Bu çiftle temaslı olan görevli 1 kişinin de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine 3 kişi ve temaslı olduğu belirlenen 13 kişinin, evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER