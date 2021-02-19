Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün yakalanan Rus I.T, K.I, M.T. ile Ukrayna uyruklu M.G'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin dün ilçe girişinde durdurduğu otomobilin bagajında 1 kilo 37 gram skunk ele geçirilmiş, araçtaki 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz