Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı

19.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:06
Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince dün yakalanan Rus I.T, K.I, M.T. ile Ukrayna uyruklu M.G'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin dün ilçe girişinde durdurduğu otomobilin bagajında 1 kilo 37 gram skunk ele geçirilmiş, araçtaki 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 yabancı uyruklu tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 21:06:42. #1.14#
title