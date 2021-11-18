Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da sosyal medya platformu aracılığıyla 43 kişinin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" soruşturmasını derinleştiren polis ekipleri, 3 Kasım'da tutuklanan zanlılar ile birlikte hareket ettiğini tespit ettiği G.Ç. ile S.S.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirledikleri G.Ç'yi Ankara'nın Polatlı, S.S.A'yı da Çankaya ilçesinde gözaltına aldı.

Olay

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Kasım'da bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlatmış, soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen T.K. ve Z.T'yi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, 3 Kasım'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sosyal medyadan dolandırıcılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

5 yıldızlı otelde yemek yiyen 60 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı Açıklaması

 Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç vefat etti

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title