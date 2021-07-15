Son dakika haber | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Şaban Korkmaz (44) idaresindeki 32 FR 589 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Çevre Yolu'nda Vacip Fidan (59) yönetimindeki 64 AAD 012 plakalı tırın dorsesine çarparak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen Hamit Sarıçiçek (40) yönetimindeki 03 HP 907 plakalı araçla çarpıştı. Kazaya, arkadan gelen 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı araçlarda karıştı.

Kazada, sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile Fatih Sarıçiçek, (23) Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan yaralılardan Korkmaz, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Korkmaz'ın Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda astsubay olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber | Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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