Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI
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Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Astsubay Şaban Korkmaz (44) yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Astsubay Şaban Korkmaz (44) yaşamını yitirirken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Şaban Korkmaz yönetimindeki 32 FR 589 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Vacip Fidan (59) yönetimindeki 64 AAD 012 plakalı TIR'a çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. Korkmaz'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hamit Sarıçiçek (40) yönetimindeki 03 HP 907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya 06 FG 5709, 35 AFL 371 ile 06 CAV 129 plakalı otomobiller de karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler Korkmaz ve Sarıçiçek ile araçlarda bulunan Fatih Sarıçiçek (23), Akın Sarıçiçek (11), Emrah Çelik (29) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan, Afyonkarahisar 8. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görev yaptığı öğrenilen Astsubay Şaban Korkmaz, yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | AFYONKARAHİSAR'DA ZİNCİRLEME KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI - Haberler
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