Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde 109 gram taş kokain ele geçirdi.
Ekipler sürücü M.K'yı "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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