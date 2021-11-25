Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Ali Çetinkaya Mahallesi'nde bir şüphelinin üst ve ikamet adresindeki aramada, 378 sentetik hap, bir miktar metamfetamin ve esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title