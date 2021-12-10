Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir sokakta durumundan şüphelendiği M.P. ile İ.G'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 97 sentetik hap ele geçirdi.
İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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