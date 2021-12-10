Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki sokaklarda uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Zafer Mahallesi'nde bir sokakta durumundan şüphelendiği M.P. ile İ.G'nin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 97 sentetik hap ele geçirdi.

İki şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title