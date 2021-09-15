Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde satışa hazır metanfetamin, esrar, ecza maddesi ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde satışa hazır metanfetamin, esrar, ecza maddesi ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yürütülen soruşturma kapsamında E.K. (42) ve F.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar satışa hazır metanfetamin ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri
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