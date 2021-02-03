Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

03.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:28
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler... Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Menderes Mahallesi'nde 1014 Sokak'ta şüphe üzerine durdurulan Ö.B. ile A.G.D'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirdi.

Ö.B. ile gözaltına alınan A.G.D, emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddeyi V.F.T'den temin ettiğini söyledi.

Ekipler, V.F.T'nin adresinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1480 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan V.F.T. ise ifadesinde, A.G.D'ye sattığı uyuşturucu maddeyi M.S. ile S.Ş.A'dan temin ettiğini belirtti.

Daha sonra birlikte yaşayan M.S. ile S.Ş.A'nın adresine düzenlenen operasyonda ise sıvı bonzai emdirilmiş peçete, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin lira, 250 avro, 200 dolar, ruhsatsız av tüfeği ile 19 fişek ele geçirildi.

S.Ş.A. gözaltına alındı, M.S. ise adreste bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.B. ile A.G.D. serbest bırakılırken V.F.T. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

S.Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, ekipler M.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Barış Manço Demet Akalın Didem Kınalı Jason Statham
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hakan Kutlu Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 18:31:01. #1.16#
title