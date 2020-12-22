Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Nazmi Saatçi Mahallesi ile İhsaniye ilçesindeki Akören Mahallesi'nde iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 755 lira ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki Y.K, M.K. ve N.B'yi "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz