Son dakika haber | Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Otogar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan T.U'nun üst ve ev aramasında 130 sentetik hap, 76 gram hint keneviri tohumu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri, T.U'yu "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz