Son dakika haber... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Son dakika güncel haberi: Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
07.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:06
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereçine beldesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen ikamete düzenlediği operasyonda, 89 kök Hint keneviri, 4 gram kenevir tohumu, 3 gram kurutulmuş kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA