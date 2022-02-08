Son dakika haber... Afyonkarahisar'da 'Uluslararası Yatırım Kongresi' gerçekleştirilecek

AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'da 3-5 Mart tarihlerinde yapılması planlanan 'Gizemli Şehir Afyon Uluslararası Yatırım Kongresi' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. 3-5 Mart tarihlerinde yapılması planlanan toplantıya 250 yatırımcının davet edildiği kaydedildi.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'ın coğrafi konumu itibari yurt genelinde önemli bir yatırım merkezi olduğuna dikkat çekerek, yatırımcıları kente davet etti. Vali Çiçek, gerçekleştirilecek yatırımlar ile sadece Afyonkarahisar'ın değil ülke ekonomisine de katkı sunmak istediklerini ifade ederek, özellikle gıda konusunda önemli bir merkez haline gelen kentin ilerleyen dönemlerde önemine daha fazla artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Toplantı daha sonra katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi