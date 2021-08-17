Son dakika haber | Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika haber | Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Y.A. idaresindeki 34 ECH 916 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar - Ankara karayolu Dörtyol mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak araziye girdi.

Kazada, araçta bulunan A.K, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şuhut'ta kamyonet refüje devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyonetin orta refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Öz idaresindeki 03 VN 351 plakalı kamyonet sürücüsü Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi refüje devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Cemil Öz yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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