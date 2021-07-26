Son dakika haber! Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Medine Alaka (22) idaresindeki tarım aracı, Termalkent Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ayşe Alaka (18) yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Medine Alaka, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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