Son dakika haber! Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mahmut Soydaş (62) idaresindeki 06 MTF 90 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Avdan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yurdagül Soydaş (60) yaralandı.

Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Soydaş kurtarılamadı.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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