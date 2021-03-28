Son dakika haber! Afyonkarahisar'da özel tıp merkezinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da özel tıp merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da özel tıp merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde özel tıp merkezinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde özel tıp merkezinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 5 katlı tıp merkezinin giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Merkezin bitişiğindeki alışveriş merkezinin çalışanları, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada bir itfaiye personeli, kepengi kırmaya çalışırken elinden yaralandı. İtfaiye personeline, ambulansta müdahale edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, hastanenin giriş kısmında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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