Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, oğlu ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında bir kadın öldü, oğlu ağır yaralandı.

İ.C. idaresindeki 03 BN 268 plakalı otomobil, Dörtyol Mahallesi çevre yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğba (36) ile oğlu Ali Talha Eker'e (5) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan anne ve oğlu ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Eker, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz