Son dakika haber! Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

E. P. (41) idaresindeki 03 ABF 049 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Şuhut karayolu Salar Beldesi kavşağında H.F. (40) idaresindeki 03 AAP 713 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü H. F. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüsün, yol kenarındaki araziye girişi ve çevredeki vatandaşların araçların yanına gelişi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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