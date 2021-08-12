Son dakika haber! Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir kişinin yaralandığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.