Son dakika haber! Afyonkarahisar'da mermer ocağı sahasına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eski mermer ocağı sahasına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eski mermer ocağı sahasına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Orhan Erturan (33) idaresindeki motosiklet, Bülüçalanı köyü yakınlarında yaklaşık 7 metre yükseklikten eski mermer ocağı sahasına düştü.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay