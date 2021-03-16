Son dakika haber... Afyonkarahisar'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
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Son dakika haber... Afyonkarahisar'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

16.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:28
Son dakika haber... Afyonkarahisar'da kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvan, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaybolan 4 büyükbaş hayvan, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.

İlçeye bağlı Çukurca köyünde M.A, sabah saatlerinde 14 büyükbaş hayvanını 2 kilometre uzaklıktaki araziye otlamaları için başıboş bıraktı.

Akşam olduğunda 4 büyükbaş hayvanının eve geri gelmediğini fark eden M.A, kendi imkanlarıyla bölgede arasa da hayvanları bulamadı.

M.A'nın 112'den yardım istemesi üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 saatlik arama sonucunda 4 büyükbaş hayvanı olumsuz koşulları sonucunda sığındıkları ormanlık alanda buldu.

Hayvanlarına kavuşan M.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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