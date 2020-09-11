Son dakika haber... Afyonkarahisar'da karantina kuralını ihlal eden kişi yurda yerleştirildi Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymadığı tespit edilen kişi, yurtta gözetim altına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymadığı tespit edilen kişi, yurtta gözetim altına alındı. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pandemiyle mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurtta karantina uygulaması başlatıldı. Çay Kaymakamlığınca yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tınaztepe Yurdu'nda gözetim altına alındı. Kaynak: AA