Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.