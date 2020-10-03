Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

03.10.2020 11:53 | Son Güncelleme: 03.10.2020 11:56
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, gümrük kaçağı cinsel içerikli 2 bin 404 hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahipleri Ş.C.A. ile Ü.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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