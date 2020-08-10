Son dakika haber! Afyonkarahisar'da iş yeri yangını söndürüldü Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da çıkan iş yeri yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sahipata Mahallesi Tuna Caddesinde, 3 katlı bir binanın giriş katındaki S.H'ye ait züccaciye malzemeleri satan işyerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinin üst katlarında oturanları tahliye ederken, diğer yandan alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA