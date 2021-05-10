Son dakika haber: Afyonkarahisar'da husumetlilerin silahlı kavgası: 2 ölü
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da husumetlilerin silahlı kavgası: 2 ölü

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da husumetlilerin silahlı kavgası: 2 ölü
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR'da, Basri T. (43) husumetli olduğu Ural K.'yi (30) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü.

AFYONKARAHİSAR'da, Basri T. (43) husumetli olduğu Ural K.'yi (30) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Olayı görüp gelen Ural K.'nin babası Mustafa K. (56) ise sopayla darbettiği Basri T.'yi elinden aldığı tabancayla öldürdü. Olayla ilgili Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 07.30 sıralarında merkeze bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Uzun süredir arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma nedeniyle husumet olan Basri T. ile Ural K. arazide karşılaşınca aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken Basri T. yanındaki tabancayla Ural K.'ye 2 el ateş etti. Olay yerinin yakınında oturan Ural K.'nin babası Mustafa K. de silah sesini duyup, dışarı çıktı. Elindeki sopayla geldiği olay yerinde oğlunu kanlar içinde gören Mustafa K., darbettiği Basri T.'nin elindeki tabancayı alıp, ateş etti.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler kasığından vurulan Basri T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk müdahalesi yapılan, göğsünden vurulan Ural K. ile elinden yaralanan Mustafa K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ural K. de hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı haber alan Basri T. ve Ural K.'nin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Jandarma komşu olan ailelerin arasında herhangi bir başka sorun yaşanmaması için bölgede önlem aldı. 

Jandarma, hastanedeki tedavisinin ardından Mustafa K. ile olaya karıştığı değerlendirilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.


Son dakika haber: Afyonkarahisar'da husumetlilerin silahlı kavgası: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
AFYONKARAHİSAR'DA HUSUMETLİLERİN SİLAHLI KAVGASINDA 2 ÖLÜ, 4 GÖZALTI
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