Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı - Haberler
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Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 03 ABJ 003 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Alt Geçidi'nden çıktığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ferhat Yazıcı (39) ve Fatih Mehmet Kaya'ya (37) çarptı.

Çöp konteyneri, ağaç ve park halindeki 06 BSL 851 ile 34 DR 640 plakalı araçlara çarparak duran aracı terk eden sürücü yaya olarak kaçtı.

Yayalardan Kaya kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Yazıcı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika... AFYONKARAHİSAR - Hafif ticari aracın çarptığı iki yayadan biri öldü, diğeri yaralandı

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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