Son dakika haber! Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonun 3 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşpınar ve Olucak mahallerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir adres ile araçta yaptığı aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, S.Ç, K.E. ile M.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz