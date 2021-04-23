Son dakika haber: Afyonkarahisar'da çarpışan tırların sürücüleri hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Afyonkarahisar'da çarpışan tırların sürücüleri hayatını kaybetti

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da çarpışan tırların sürücüleri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu kabinde sıkışan şoförler yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 2 tırın çarpışması sonucu kabinde sıkışan şoförler yaşamını yitirdi.

Hüseyin Yörük (48) idaresindeki 07 GEL 58 plakalı tır, Dinar-Çay kara yolu Tatarlı beldesi mevkisinde, Hakan Pektaş'ın (32) kullandığı 42 AHD 469 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle kabinde sıkışan sürücüler, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarılan Yörük ve Pektaş'ın cenazeleri, Dinar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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