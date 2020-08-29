Son dakika haber... Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi gördü Son dakika habere göre Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halk tarafından ilgi gördü.

Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halk tarafından ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Geçerken uğradım" isimli film izlendi.

Vali Çiçek, etkinlikte, Belediye Başkanı Zeybek başta olmak üzere belediye öncülüğünde Afyonkarahisar Eğitim Vakfının katkılarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA