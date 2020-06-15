Son dakika haber: Afyonkarahisar'da 2 bin 251 kişiye bağışıklık testi yapılmaya başlandı Son dakika haberleri... Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünce, kentte 2 bin 251 kişiye uygulanacak bağışıklık testinin bugün itibariyle başladığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünce, kentte 2 bin 251 kişiye uygulanacak bağışıklık testinin bugün itibariyle başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Uygulama kapsamında ilimizde de bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen 2 bin 251'in üzerinde adreste sağlık ekiplerimizce, kişilerin rızası dahilinde her haneden bir kişi olmak üzere PCR testi için sürüntü, ELİSA testi için de kan örneği alınacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın bu hastalıkla ne oranda karşılaştıkları belirlenecektir. Bu çalışmalara katkı vermek üzere belirlenen vatandaşlarımıza anlayışlarından ve çalışmalara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz."ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA